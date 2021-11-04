В Одесі авто на переході збило сестру та брата: 15-річна дівчина загинула, водій кинув транспорт і втік

В Одесі авто на переході збило сестру та брата: 15-річна дівчина загинула, водій кинув транспорт і втік

Поліція розшукує винуватця аварії.

В Одесі на Адміральському проспекті 4 листопада водій автомобіля Opel збив 15-річну дівчину та 21-річного хлопця. Неповнолітня загинула на місці ДТП.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За даними поліції, хлопець та дівчина переходили дорогу в межах пішохідного переходу, де їх збив автомобіль Opel. Водій втік з місця аварії, 15-річна дівчина від отриманих травм померла, 21-річного хлопця із переломом ноги госпіталізували.

Водій після ДТП залишив автомобіль на вулиці Луніна та втік. Його розшукує поліція. На місці події працює слідчо-оперативна група.

ГУ Національної поліції в Одеській області

У телеграм-каналі "Одеса, як вона є" повідомляють, що потерпілий та загибла були братом і сестрою.

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