В Одесі авто на переході збило сестру та брата: 15-річна дівчина загинула, водій кинув транспорт і втік

Поліція розшукує винуватця аварії.
В Одесі на Адміральському проспекті 4 листопада водій автомобіля Opel збив 15-річну дівчину та 21-річного хлопця. Неповнолітня загинула на місці ДТП.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
За даними поліції, хлопець та дівчина переходили дорогу в межах пішохідного переходу, де їх збив автомобіль Opel. Водій втік з місця аварії, 15-річна дівчина від отриманих травм померла, 21-річного хлопця із переломом ноги госпіталізували.
Водій після ДТП залишив автомобіль на вулиці Луніна та втік. Його розшукує поліція. На місці події працює слідчо-оперативна група.
У телеграм-каналі "Одеса, як вона є" повідомляють, що потерпілий та загибла були братом і сестрою.
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