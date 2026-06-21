В Одесі без світла залишився центр міста: у чому причина

Світло / © unsplash.com

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В Одесі 21 червня сталася аварія на місцевій теплоелектроцентралі. Внаслідок цього без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.

Про це повідомляю Одеська міська рада.

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

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«Орієнтовний час завершення робіт — до кінця доби», — йдеться у повідомленні.

Міська влада перебуває в постійній комунікації з енергетиками та контролює ситуацію. Інформація оновлюватиметься.

Як ми писали, в Україні активно розгортають мережу міні-ТЕЦ для захисту енергосистеми від блекаутів і підготовки до зими. Ці установки працюють за принципом когенерації — одночасно виробляють електроенергію та тепло з одного виду палива, зазвичай газу, що робить їх значно ефективнішими за звичайні генератори. Вони можуть працювати автономно, часто без постійного персоналу, і забезпечувати критичну інфраструктуру навіть під час відключень.

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