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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
41
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1 хв

В Одесі без світла залишився центр міста: у чому причина

Через аварію на ТЕЦ у Одесі фіксують відключення світла.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Світло

Світло / © unsplash.com

В Одесі 21 червня сталася аварія на місцевій теплоелектроцентралі. Внаслідок цього без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.

Про це повідомляю Одеська міська рада.

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

«Орієнтовний час завершення робіт — до кінця доби», — йдеться у повідомленні.

Міська влада перебуває в постійній комунікації з енергетиками та контролює ситуацію. Інформація оновлюватиметься.

Як ми писали, в Україні активно розгортають мережу міні-ТЕЦ для захисту енергосистеми від блекаутів і підготовки до зими. Ці установки працюють за принципом когенерації — одночасно виробляють електроенергію та тепло з одного виду палива, зазвичай газу, що робить їх значно ефективнішими за звичайні генератори. Вони можуть працювати автономно, часто без постійного персоналу, і забезпечувати критичну інфраструктуру навіть під час відключень.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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