ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

В Одесі безпілотник поцілив у торговельний центр: фото наслідків

Внаслідок атаки пошкоджено дах торговельного центру, виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Наслідки атаки ворожих дронів по Одесі

Наслідки атаки ворожих дронів по Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

В Одесі безпілотник поцілив у торговельний центр.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

«Вдень ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. В результаті атаки пошкоджено дах торговельного центру. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована», — написав він.

Кіпер уточнив, що, на щастя, минулося без постраждалих.

Тривають роботи з усунення наслідків.

Нагадаємо, в ніч проти 30 квітня російська армія атакувала Одесу. Безпілотники завдали ударів по житлових кварталах і цивільних об’єктах у різних районах міста. В обласному центрі багато постраждалих.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie