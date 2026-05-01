В Одесі безпілотник поцілив у торговельний центр: фото наслідків
Внаслідок атаки пошкоджено дах торговельного центру, виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
«Вдень ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. В результаті атаки пошкоджено дах торговельного центру. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована», — написав він.
Кіпер уточнив, що, на щастя, минулося без постраждалих.
Тривають роботи з усунення наслідків.
Нагадаємо, в ніч проти 30 квітня російська армія атакувала Одесу. Безпілотники завдали ударів по житлових кварталах і цивільних об’єктах у різних районах міста. В обласному центрі багато постраждалих.