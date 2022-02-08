В Одесі біля школи знайшли чоловіка, повішеного на баскетбольному кільці

В Одесі біля школи знайшли чоловіка, повішеного на баскетбольному кільці

Тіло направили на судмедекспертизу.

В Одесі перед школою виявили тіло невідомого чоловіка у зашморгу. Моторошний інцидент трапився вранці, 8 лютого, біля навчального закладу № 63, повідомив місцевий Телеграм-канал.

Повішеного чоловіка виявила на баскетбольному кільці на стадіоні завгосп школи. Жінка негайно викликала поліцію.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Тіло направили на судмедекспертизу. Наразі встановлюється особа загиблого та інші обставини трагедії.

У поліції події поки не коментують.

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