В Одесі біля школи знайшли чоловіка, повішеного на баскетбольному кільці 

Тіло направили на судмедекспертизу.
В Одесі перед школою виявили тіло невідомого чоловіка у зашморгу. Моторошний інцидент трапився вранці, 8 лютого, біля навчального закладу № 63, повідомив місцевий Телеграм-канал.
Повішеного чоловіка виявила на баскетбольному кільці на стадіоні завгосп школи. Жінка негайно викликала поліцію.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Тіло направили на судмедекспертизу. Наразі встановлюється особа загиблого та інші обставини трагедії.
У поліції події поки не коментують.
Нагадаємо, у Миколаєві, на території 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського, виявили тіло молодшого сержанта, уродженця Черкаської області. Він служив за контрактом.
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