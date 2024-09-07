В Одесі біля ТЦК сталася штовханина між жінкою та водієм службового транспорту: з'явилося відео

Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на цю ситуацію.

В Одесі стався конфлікт між працівником районного територіального центру комплектування та жінкою. Відповідне відео зранку 7 вересня поширила низка телеграм-каналів.

Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на цю ситуацію та опублікував офіційне повідомлення у Facebook.

Там зазначили, що у відео, яке поширюється Мережею, громадяни намагаються дискредитувати військових.

В Одеському ТЦК та СП розповіли, що ця подія сталась біля збірного пункту, де жінка, бувши в емоційному стані, перешкоджала роботі районного центру комплектування та соціальної підтримки.

"Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК", – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці викликали наряд патрульної поліції, й, за словами військкомату, після цього жінка почала поводитися ще агресивніше – вона напала на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту.

"Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах", – пояснили в Одеському обласному ТЦК та СП.

На відео, поширеному в Мережі, видно, що чоловік у військовій формі намагається вивести жінку з двору, а та опирається цьому. Його намагаються зупинити інший військовослужбовець та патрульний поліцейський.

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