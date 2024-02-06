В Одесі блогер-патріот України публікував позиції ЗСУ та польоти бойової авіації: як він це пояснив

В Одесі до іспитового терміну засудили проукраїнського блогера, який публікував у Мережі блокпости ЗСУ та знімав на відео польоти винищувальної авіації, що могло нашкодити українським захисникам.

Про це йдеться у вироку Малиновського районного суду м. Одеса.

За даними суду, блогер з Одеси у липні зняв на відео блокпост військових на ринку "7 кілометр". Також він знімав польоти винищувальної авіації над містом та публікував усі відео у Мережі. Крім того у нього вдома виявили канабіс.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що дійсно знімав відео, які згодом одразу видаляв. Чоловік додав, що він будучи членом байкерської спільноти активно займався збором коштів на ВСУ, має багато знайомих серед військових, яким неодноразово надсилав грошові кошти. Окрім цього є блогером мережі Тік-Ток, куди розповсюджував відеоролики, а зібрані гроші також передавав на потреби ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1, 2 ст. 114-2, ч.1 ст. 309 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі та 17 тис. грн штрафу. Реальний термін позбавлення волі суд замінив на іспитовий.

Вирок суду

Нагадаємо, на Київщині учень-патріот України здавав Росії місця дислокації ЗСУ.

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