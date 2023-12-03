В Одесі блогер з Китаю знімав на відео роботу ППО: як його покарав суд

В Одесі суд визнав винним китайського блогера, який знімав роботу української ППО і потім викладав відео на власному YouTube-каналі.

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За інформацією слідства, громадянин КНР знімав з вікна квартири на свій фотоапарат Canon роботу сил ППО в Одесі під час відбиття атаку росіян. Китаєць випустив серію відеороликів з коментарями про місце і час зйомки, характеристики звуків, факти ураження цілі та наслідки влучання.

Завдяки цим відео можна ідентифікувати на місцевості розташування вогневих груп ВМС ЗСУ, кількість та вид застосованої техніки. Будь-який користувач міг переглянути на ньому відеозапис, у тому числі російські представники розвідувальних служб.

Блогер свою вину визнав повністю, розкаявся у скоєному та запевнив, що припинив таку "блогерську" діяльність.

Суд врахував як пом'якшувальну обставину те, блогер з КНР є особою молодого віку, ніколи раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та перебуває в Україні на законних підставах, одружений, здійснює підприємницьку діяльність, сплачуючи податки, що позитивно впливає на економічний розвиток нашої держави.

Крім того він активно підтримує та перерахував кошти на потреби ЗСУ, здійснює волонтерську діяльність. Чоловік запевнив, що і в подальшому буде всіляко сприяти наближенню перемоги України.

Блогера засудили на п'ять років позбавлення волі, але звільнили його від відбуття покарання з іспитовим строком на один рік. Також йому змінили арешт на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до набрання вироком законної сили.

Раніше повідомлялося, що в Одесі 35-річний чоловік, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування, "злив" російським спецслужбам роботу ППО через ТікТок.

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