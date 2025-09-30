В Одесі через сильну зливу підтопило вулиці: які наслідки негоди

Злива в Одесі

В Одесі 30 вересня через негоду підтопило вулиці. Є перебої в роботі світлофорів.

Про це повідомляють у Мережі.

Рух дещо ускладнений, низка тролейбусів змінила маршрути, а деякі світлофори — не працюють. Відновлювальні бригади працюють на місцях.

У міськраді наголосили, що ускладнений рух на окремих ділянках міста

Хімічна / Промислова — підтоплено, рух можливий

вул. Героїв Небесної Сотні (виїзд з міста) — підтоплено, рух ускладнений

вул. Семʼї Глодан (Ільфа і Петрова) — підтоплено, рух ускладнений

вул. Князя Ярослава Мудрого — підтоплено, рух ускладнений

Приморська / Газовий провулок — підтоплено, рух ускладнений

Ширяєвський провулок — підтоплено, рух ускладнений

вул. Марсельська — підтоплено, рух ускладнений

Утім проїзд, наголошує влада, забезпечено по всіх вулицях.

«Просимо водіїв бути уважними, дотримуватись дистанції та обирати маршрути з урахуванням ситуації на дорогах», — наголосили у міськраді.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер відзначав, що негода 30 вересня вразила весь регіон. Але найбільше постраждав Білгород-Дністровський район.

Фахівці працюють у посиленому режимі. Без електропостачання залишаються 12 901 абонент у 16 селах та містечках. Тривають відновлювальні роботи.

«За прогнозами синоптиків, сьогодні, 30 вересня, на території Одеської області збережуться несприятливі погодні умови — зливи та пориви вітру до 14 м/с», — додав Кіпер.

Нагадаємо, через негоду в Києві 8 вересня стався справжній потоп, а у Борисполі зафіксували град.

Мережу заповнили кадри доріг із водою по коліна. Рух транспорту був ускладнений. Під воду «пішли» й підземні переходи. Зупинилися трамваї та тролейбуси. Люди змушені були йти пішки по воді.

Щобільше, внаслідок удару блискавки є займання кілька будівель у Хотянівці на Київщині.