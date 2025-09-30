- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 221
- Час на прочитання
- 2 хв
В Одесі через сильну зливу підтопило вулиці: які наслідки негоди
Через сильну зливу в Одесі 30 вересня підтопило вулиці.
В Одесі 30 вересня через негоду підтопило вулиці. Є перебої в роботі світлофорів.
Про це повідомляють у Мережі.
Рух дещо ускладнений, низка тролейбусів змінила маршрути, а деякі світлофори — не працюють. Відновлювальні бригади працюють на місцях.
У міськраді наголосили, що ускладнений рух на окремих ділянках міста
Хімічна / Промислова — підтоплено, рух можливий
вул. Героїв Небесної Сотні (виїзд з міста) — підтоплено, рух ускладнений
вул. Семʼї Глодан (Ільфа і Петрова) — підтоплено, рух ускладнений
вул. Князя Ярослава Мудрого — підтоплено, рух ускладнений
Приморська / Газовий провулок — підтоплено, рух ускладнений
Ширяєвський провулок — підтоплено, рух ускладнений
вул. Марсельська — підтоплено, рух ускладнений
Утім проїзд, наголошує влада, забезпечено по всіх вулицях.
«Просимо водіїв бути уважними, дотримуватись дистанції та обирати маршрути з урахуванням ситуації на дорогах», — наголосили у міськраді.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер відзначав, що негода 30 вересня вразила весь регіон. Але найбільше постраждав Білгород-Дністровський район.
Фахівці працюють у посиленому режимі. Без електропостачання залишаються 12 901 абонент у 16 селах та містечках. Тривають відновлювальні роботи.
«За прогнозами синоптиків, сьогодні, 30 вересня, на території Одеської області збережуться несприятливі погодні умови — зливи та пориви вітру до 14 м/с», — додав Кіпер.
Нагадаємо, через негоду в Києві 8 вересня стався справжній потоп, а у Борисполі зафіксували град.
Мережу заповнили кадри доріг із водою по коліна. Рух транспорту був ускладнений. Під воду «пішли» й підземні переходи. Зупинилися трамваї та тролейбуси. Люди змушені були йти пішки по воді.
Щобільше, внаслідок удару блискавки є займання кілька будівель у Хотянівці на Київщині.