В Одесі чоловік 13 хвилин погрожував продавчині своїм статевим органом: все закінчилось несподівано

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

В Одесі до 1 року пробаційного нагляду засудили чоловіка, який вчинив дебош у магазині та погрожував продавчині своїм статевим органом.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Одеси.

З даними суду, 28 квітня 2024 року чоловік у приміщенні магазину влаштував сварку з продавчинею. У матеріалах вказано, що він "приблизно 13 хвилин в присутності інших покупців магазину гучно ображав нецензурною лайкою продавчиню, викрикуючи, що він своїм статевим органом поведе по її губах".

Коли покупці прогнали агресора із магазину, він почав чіплятись до випадкових перехожих та кинув пляшку в автомобіль.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 296 КК України та засудив до 1 року пробаційного нагляду.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одесі ексчоловік та свекруха підпалили жінку.

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