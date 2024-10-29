В Одесі чоловік через пікантну ситуацію посеред парку побив незнайомця: причина шокує

В Одесі до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який посеред вулиці побив незнайомця. Підозрюваний напав, бо потерпілий посеред вулиці займався мастурбацією та не реагував на зауваження.

Про це йдеться у вироку Малиновського районного суду м. Одеси від жовтня 2024 року.

За даними суду, у червні 2022 року підозрюваний у парку помітив незнайомця, який займався публічною мастурбацією. Через це чоловік напав на потерпілого та побив його.

У чоловіка діагностували травми середньої тяжкості.

На суді обвинувачений провину визнав. Він зазначив, що під час обіду вийшов до парку. Там він помітив незнайомця, який займався самозадоволенням. Підсудний зазначив, що він двічі робив потерпілому зауваження та просив відійти від нього, проте той не реагував. Тоді він побив незнайомця.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 122 КК та засудив до 1 року іспитового терміну.

Нагадаємо, у Києві четверо представників поліції по кілька разів купували послуги повій.

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