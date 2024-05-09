В Одесі чоловік готувався з квітами зустрічати росіян, бо мріяв про масові вбивства: чи покарали його

В Одесі до 3 років та одного місяці засудили чоловіка, який готувався з квітами зустрічати російських окупантів та мріяв вчиняти разом з ними масові вбивства українців та євреїв.

Про це йдеться у вироку Суворовського районного суду міста Одеси (назва суду недекомунізована - ред.)

За даними суду, підозрюваним є уродженець Росії, який має українське громадянство. Він у травні 2022 року закликав жителів східних та південних областей України "готувати квіти, щоб зустріти російських окупантів". Крім того, на його сторінках у соцмережі був заклик про те, що "потрібно відреагувати на слова" диктатора Путіна та "брати владу в свої руки".

У червні 2022 року під час телефонної розмови підсудний заявив, що після окупації Одеси він піде у каральні органи, щоб "депортувати з України євреїв". У липні 2022 року він знову заявив, що "українців та євреїв потрібно різати та вішати".

Житель Одеси називав українців та євреїв принизливими словами та радів, що Росія напала на Україну та чинить масові звірства. Він заявляв, що "хай йде війна, але ще швидше та жорстокіше".

На суді підсудний провину визнав та розкаявся. Своїх скандальних висловлювань він ніяк не пояснив.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.110, ч.1 ст.161 та ч.ч.2,3 ст.436-2 КК України та засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Матеріали суду

Нагадаємо, в Одесі чоловік прославляв "вагнерівців" та Росію.

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