Укрaїнa
84
В Одесі чоловік кинув гранати в компанію людей: в чому річ і хто постраждав (фото)

58-річний мешканець Одеси вирішив провчити гучну компанію радикальним методом, кинувши в них страйкбольні гранати.

Ірина Лаб'як
В Одесі чоловік кинув страйкбольні гранати в компанію людей

В Одесі чоловік кинув страйкбольні гранати в компанію людей / © Поліція Одеської області

Чоловік вийшов на вулицю і кинув кілька страйкбольних гранат у напрямку компанії людей. Через вибух цей чоловік зазнав поранень гомілки, його госпіталізували. Інші учасники конфлікту не постраждали.

До слова, в Києві судитимуть 59-річного чоловіка, який кинув бойову гранату Ф-1 у бік маршрутки. Причиною інциденту став тривалий конфлікт зі співробітником. На щастя, ніхто не постраждав, але автобус зазнав пошкоджень.

