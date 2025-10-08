В Одесі чоловік кинув гранати в компанію людей: в чому річ і хто постраждав (фото)

В Одесі чоловік кинув страйкбольні гранати в компанію людей / © Поліція Одеської області

У ніч проти 7 жовтня у Приморському районі Одеси чоловік кинув страйкбольні гранати в компанію людей, яка шуміла під будинком. Через вибух гранати постраждав сам чоловік.

Про це повідомила Нацполіція в Одеській області.

Інцидент із гранатами в Одесі стався біля будинку на вулиці Єврейській. Тамтешній 58-річний місцевий мешканець посварився із групою людей, які нібито шуміли під його вікнами.

Чоловік вийшов на вулицю і кинув кілька страйкбольних гранат у напрямку компанії людей. Через вибух цей чоловік зазнав поранень гомілки, його госпіталізували. Інші учасники конфлікту не постраждали.

Поліцейські вилучили уламки гранат і ту, яка не вибухнула. Під час невідкладного обшуку в помешканні правопорушника слідчі вилучили ще п’ять аналогічних гранат.

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею про хуліганство і встановлюють усі обставини події.

У поліції наголосили, що під час дії воєнного стану заборонено використовувати піротехніку, і закликали бути свідомими та відповідальними.

До слова, в Києві судитимуть 59-річного чоловіка, який кинув бойову гранату Ф-1 у бік маршрутки. Причиною інциденту став тривалий конфлікт зі співробітником. На щастя, ніхто не постраждав, але автобус зазнав пошкоджень.