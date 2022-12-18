В Одесі чоловік ліз до квартири коханої і застряг на дереві: він просив вертоліт та гроші

В Одесі чоловік намагався потрапити до квартири коханої жінки через вікно, проте застряг на дереві, через що довелось викликати рятувальників.

Про це пише телеграм-канал "Одеське життя".

За даними очевидців, чоловік виліз на дерево та планував через вікно пробратись до квартири жінки, оскільки вона його не впускала. Проте закоханий одесит застряг на дереві. Тоді місцеві викликали рятувальників та поліцію.

Чоловік не одразу погодився злізти з дерева та навіть почав вимагати мільйон доларів та вертоліт з особистим пілотом, проте рятувальники спустили його за допомогою пожежних сходів.

Інші цікаві випадки в Україні

У Тернополі теж стався цікавий інцидент. Там жінка побила колишню подругу фалоімітаторами. Вона звинуватила її у тому, що та мовляв мала інтимні стосунки з її чоловіком, через що шлюб нападниці розпався.

У тимчасово окупованому Криму пара на очах в інших відвідувачів нічного клубу зайнялась сексом. Дівчина разом із охоронцем закладу просто на столі вирішили зайнятись інтимом.

У Печерському районі Києва пара на балконі зайнялась сексом. За словами очевидців, це сталось нібито під час повітряної тривоги.

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