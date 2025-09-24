ТСН у соціальних мережах

248
1 хв

В Одесі чоловік нацькував пса на поліцейських під час спроби мобілізації: його засудили

В Одесі суд покарав чоловіка, що нацькував собаку на поліцейського під час мобілізації.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
В Одесі чоловік нацькував собаку на поліцейського, щоб уникнути мобілізації

В Одесі чоловік нацькував собаку на поліцейського, щоб уникнути мобілізації / © Unsplash

В Одесі чоловік отримав один рік умовного терміну ув’язнення за те, що нацькував собаку на поліцейського, коли той хотів його мобілізувати.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Як зазначається у матеріалах справи, поліцейські прибули на виклик, на місці перебувало двоє чоловіків, один з яких мав собаку. Чоловіки від написання заяви відмовилися. Проте поліцейські «традиційно» вирішили перевірити у них військово-облікові документи. Власник собаки виявився у розшуку за порушення правил військового обліку.

Коли копи вирішили його затримати, він нацькував на них свого пса. В результаті один поліцейський отримав «тілесні ушкодження у вигляді укушеної рани на правій гомілці…, комплекс із двох укушених ран на правій гомілці по задній поверхні». Це трактується як завдання легких тілесних ушкоджень.

За це суд засудив чоловіка на один рік позбавлення волі умовно.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині прикутий до ліжка чоловік залишився сам у будинку через мобілізацію сина.

