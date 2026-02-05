В Одесі чоловік ножем порізав військового ТЦК: деталі сутички

Мобілізація. Ілюстративний колаж / © ТСН

В Одесі чоловік відбивався від військових ТЦК за допомогою газового балончика і поранив одного з військових ножем.

Про це передає Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався вчора ввечері, 4 лютого 2026 року, у місті Одеса в районі вулиці Мечникова.

«Під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі військовослужбовців ТЦК та Нацполіції громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи. У відповідь особа застосувала засіб сльозогінної дії та завдала ножового поранення одному з військовослужбовців», — йдеться в повідомленні.

Потім нападник зник з місця події. Пораненого працівника ТЦК було негайно доправлено до лікарні. Зараз він перебуває під наглядом медиків, стан стабільний.

За фактом нападу поінформовано правоохоронні органи. Тривають першочергові слідчі та розшукові заходи щодо встановлення особи нападника та притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, що також в Одесі вчора, 4 лютого, був інший скандал з ТЦК. Там працівники ТЦК повалили цивільного на землю та завдавали йому ударів руками і ногами.

