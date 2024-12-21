В Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо вона закривала краєвид з його вікна ( фото)

В Одесі 43-річний місцевий житель підпалив вантажівку через те, що вона заважала йому бачити краєвид з вікна його квартири на першому поверсі.

Про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

Інцидент стався кілька днів тому на вулиці Марсельській, де неподалік багатоповерхівок була припаркована вантажівка "VOLVO" з цистерною. Пожежу швидко ліквідували рятувальники, а причиною займання, за висновками експертів, став підпал.

Поліцейські встановили, що до підпалу причетний чоловік, який мешкає неподалік. Він зізнався, що вирішив підпалити вантажівку, оскільки вона заважала йому бачити краєвид з вікна його квартири на першому поверсі. Під час обшуку у його домі знайшли каністру з бензином, який він придбав для підпалу.

Пожежу вдалось швидко погасити / Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Зараз чоловіку загрожує покарання за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Йому може загрожувати до 10 років ув’язнення. Слідство продовжується під керівництвом Суворовської окружної прокуратури.

Нагадаємо, у Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.

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