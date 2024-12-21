В Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо вона закривала краєвид з його вікна ( фото)

Вогонь швидко загасили, але підозрюваному загрожує тюремне ув’язнення.
В Одесі 43-річний місцевий житель підпалив вантажівку через те, що вона заважала йому бачити краєвид з вікна його квартири на першому поверсі.
Про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.
Інцидент стався кілька днів тому на вулиці Марсельській, де неподалік багатоповерхівок була припаркована вантажівка "VOLVO" з цистерною. Пожежу швидко ліквідували рятувальники, а причиною займання, за висновками експертів, став підпал.
Поліцейські встановили, що до підпалу причетний чоловік, який мешкає неподалік. Він зізнався, що вирішив підпалити вантажівку, оскільки вона заважала йому бачити краєвид з вікна його квартири на першому поверсі. Під час обшуку у його домі знайшли каністру з бензином, який він придбав для підпалу.
Зараз чоловіку загрожує покарання за умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Йому може загрожувати до 10 років ув’язнення. Слідство продовжується під керівництвом Суворовської окружної прокуратури.
Нагадаємо, у Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.
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