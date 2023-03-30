В Одесі чоловік пограбував дитсадок під час тривоги, доки діти з вихователями ховались в укритті

Зловмисник викрав з кабінету ноутбук з музичною колонкою та намагався втікти, але був затриманий правоохоронцями.

Житель Полтавщини під час повітряної тривоги обікрав дитячий садок в Одесі, скориставшись тим, що вихователі з дітьми у цей час перебували у бомбосховищі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Одеси.

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У поліції розповіли, що 31-річний зловмисник викрав з кабінету ноутбук з музичною колонкою та вирішив тікати, але на подвірʼї потрапив у поле зору одного з працівників закладу.

"Персонал закладу негайно сповістив про підозрілого чоловіка правоохоронців, які і затримали його. В якості речових доказів поліцейські вилучили викрадене майно", - йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру у правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, зокрема, поєднану із проникненням у приміщення. Таке правопорушення карається позбавленням волі строком від п’яти до восьми років.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві двоє невідомих проникли до салону вночі, віджав металопластикове вікно. З приміщення зловмисники викрали косметологічні препарати для ін’єкцій і обладнання для манікюру.

Крім того, ми раніше інформували, що в Одесі на вулиці генерала Бочарова в Одесі громадянка стала свідком крадіжки. Тендітна, але смілива жінка наздогнала злодія, затримала його і передала в руки поліцейським.

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