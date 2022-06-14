В Одесі чоловік порізав знайому ножем, бо та залицалася до нього у присутності дружини

В Одесі чоловік порізав знайому ножем, бо та залицалася до нього у присутності дружини

Подруга сім'ї почала зваблювати чоловіка й влаштувала сварку з його цивільною дружиною

В Одесі чоловік шпурнув знайому ножем, бо вона до нього залицялася і сварилася з його дружиною.

Про непросту любовну історію розповіли у Нацполіції Одеської області.

У лісосмузі на Овідіопольській дорозі чоловік разом зі співмешканкою та їхньою спільною подругою влаштували пікнік.

Проте подруга сім'ї почала зваблювати чоловіка й влаштувала сварку з його цивільною дружиною. За це зловмисник кілька разів ударив її ножем.

Потерпілу без свідомості неподалік проїжджої частини виявив автомобіліст і викликав "швидку". Медики ушпиталили жінку з проникаючими пораненнями печінки й нирки та внутрішнім крововиливом і повідомили про це до поліції.

Правоохоронці обстежили лісопосадку і врешті за кілька кілометрів від місця скоєння злочину затримали правопорушника.

Слідчі оголосили фігуранту підозру у вчиненні злочину та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік забив до смерті родича і намагався приховати злочин.

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