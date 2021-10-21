В Одесі чоловік проліз через протипожежний люк в установу і розпиляв сейф з грошима

В Одесі чоловік проліз через протипожежний люк в установу і розпиляв сейф з грошима

Зловмисник поцупив близько 150 тисяч гривень.

У Одесі чоловік проник до приміщення офісу через пожежний люк і обікрав його, розпилявши сейф. Крадія затримали правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.

Дочекавшись, коли працівники офісу на вулиці Бугаївській в Одесі розійдуться після роботи по домівках, зловмисник заліз на дах будівлі. Там він пошкодив протипожежний люк і проник до приміщення. З конференц-зали він поцупив планшет та смартфон, а в кабінеті директора знайшов і розпиляв сейф. Звідти він забрав близько 150 тисяч гривень в іноземній валюті.

З місця злочину чоловік втік на власному автомобілі. Оперативники затримали його за кілька днів аж у Запорізькій області. Ним виявився 47-річний житель Березівського району. На той час зловмисник мав при собі частину викрадених коштів.

"За крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі. Суду чоловік чекатиме в слідчому ізоляторі", - повідомив слідчий відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Владислав Білічук.

Чоловіку оголосили підозру за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України та помістили його під варту.

Нагадаємо, що у Миколаєві дві пенсіонерки вирішили обзавестися транспортом, поцупивши його на вулиці. Бабусі потягли електросамокати, які здають в оренду для катання містом

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання