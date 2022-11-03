В Одесі чоловік розпоров живіт нареченому своєї доньки: моторошні подробиці

В Одесі під час застілля посварилися чоловіки. Конфлікт закінчився вбивством.

В Одесі літній чоловік вдарив ножем у живіт нареченого своєї доньки. Молодика госпіталізували з проникаючим пораненням черевної порожнини та кишківника. Про подію поліцейським повідомили містяни, які виявили пораненого молодого чоловіка в дворі біля багатоквартирного будинку.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

"Правоохоронці встановили: потерпілий перебував у батька своєї нареченої. Чоловіки випили і під час застілля посварилися. Під час конфлікту господар схопив кухонного ножа та завдав ним гостю удар у живіт. Потерпілий, весь у крові, вийшов з квартири на вулицю, де на нього звернули увагу перехожі. Молодикові негайно викликали "швидку". Зловмисника поліцейські затримали за місцем мешкання. Нетверезий чоловік не зміг пояснити свій вчинок", - повідомили у поліції.

З місця події правоохоронці вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертизу. Цей злочин передбачений ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Наразі підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Павлограді поліцейські затримали місцевого жителя за скоєння вбивства з особливою жорстокістю. Чоловік забив 48-річну жінку молотком та розчленував її тіло.

Чоловіки, яких обвинувачують у вбивстві малолітньої дитини, могли скоїти ще одне вбивство | Новини Запоріжжя

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