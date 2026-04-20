В Одесі чоловік у СЗЧ кидався з ножем на перехожих і поранив дитину: що зробила поліція (відео)

Кайданки на чоловікові / © pixabay.com

В Одесі поліцейські затримали агресивного чоловіка з ознаками сп’яніння, який кидався на людей із ножем. Порушник встиг завдати травм дитині, перш ніж його схопили правоохоронці.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

19 квітня до поліцейських надійшло повідомлення про чоловіка з агресивною поведінкою, який погрожував людям ножем і завдав тілесних ушкоджень дитині.

Постраждалу дитину медики госпіталізували, а патрульні одразу розпочали обстеження навколишньої території. Згодом інспекторам вдалося встановити місце перебування зловмисника — він переховувався на території приватного домоволодіння.

Під час спілкування чоловік поводився агресивно, був явно п’яним та не припиняв висловлювати погрози. Поліцейські затримали його, застосувавши фізичну силу та кайданки.

Після перевірки особи правоохоронці з’ясували, що чоловік самовільно залишив військову частину, тож його передали представникам військової служби правопорядку.

Слідчі внесли дані до ЄРДР за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Дата публікації 15:15, 20.04.26

До слова, на Миколаївщині 33-річний чоловік під час п’яної сварки через ревнощі до смерті забив дерев’яною биткою свою 24-річну цивільну дружину. Після вбивства зловмисник, який виявився військовослужбовцем у СЗЧ, намагався приховати докази та повідомив поліції, нібито жінка прийшла побитою з вулиці. Правоохоронці викрили неправдиві свідчення, знайшли знаряддя злочину та затримали фігуранта.