В Одесі чоловік у військовій формі "заламав" і душив підлітка: що відповіли в ТЦК

Скандал із побиттям підлітка в Одесі: у ТЦК з’ясовують причетність військовослужбовців

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У Мережі з’явилося відео з Одеси, як чоловік у військовий формі силоміць утримує, тягає за вуха і душить хлопчика на вигляд віком близько 13–14 років.

Відео поширили місцеві телеграм-канали.

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На одному з роликів видно, як чоловік у формі «заламує» підлітка, що нижчий від нього на цілу голову. Хлопчик своєю чергою кричить, щоб від нього забрали руки.

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На іншому відео видно, що чоловік притис хлопчика до буса, смикає за вуха, б’є по обличю і душить.

Дата публікації 22:03, 18.08.26 Кількість переглядів 23 В Одесі військовий ТЦК напав на підлітка (відео)

Підліток кидав каміння у бус ТЦК?

В одному з пабліків зауважують, що таким чином працівник ТЦК проводить так звану виховну роботу з підлітком, який кидав каміння у бус військкомату. Відео цього інциденту, де каміння летить по автівці ТЦК, публікували вчора в одеських пабліках.

Увага! Відео містить нецензурну лексику

В іншому ж каналі заперечують і стверджують, що це різні, не пов’язані між собою інциденти. Зауважимо, що буси ТЦК з вчорашнього відео з камінням і сьогоднішнього — з підлітком — дійсно різні.

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Реакція ТЦК

«Щодо відеозапису за участю особи у військовій формі та підлітка, який поширюється в соціальних мережах, повідомляємо таке: за цим фактом керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП невідкладно призначено службову перевірку», — йдеться у повідомленні Одеського ОТЦК.

У військкоматі запевнили, що з’ясовують усі обставини події, передумови конфлікту, а також встановлюють осіб, зафіксованих на відео.

«Позиція керівництва принципова: будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими. У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення винних осіб буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України», — запевнили в ТЦК.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому силовики жорстко затримали таксиста та напали на пасажирку — штовхнули жінку на землю, облаяли, погрожували вбивством і забрали її телефон.

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