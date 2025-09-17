В Одесі чоловік ударив ножем військового ТЦК: подробиці інциденту

Ніж / © pixabay.com

В Одесі в Київському районі невідомий напав з ножем на військовослужбовця під час перевірки документів.

Про це повідомляє Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Facebook.

Під час заходів оповіщення спільна група у складі представника Національної поліції та військовослужбовців вимагала від громадянина пред’явити військово-облікові документи. Чоловік у відповідь втік і завдав ножового поранення військовослужбовцю, після чого покинув місце події.

Пораненого оперативно доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Інцидент зафіксовано на боді-камеру, відео буде передано до правоохоронних органів для розслідування.

Одеський ТЦК та СП наголошує, що напади на військових під час виконання службових завдань є тяжким кримінальним злочином, а відповідальність за такі дії сувора та невідворотна. Громадян закликають дотримуватися закону та поважати представників сектору безпеки й оборони.

