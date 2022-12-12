В Одесі чоловік вдарив ножем у спину продавця, у якого не зміг вкрасти м’ясо

Зловмисник з місця події втік, але поліцейські менш ніж за годину розшукали його та затримали.

На Одещині поліцейські затримали за умисне тяжке тілесне ушкодження іноземця, який затаїв на знайомого образу і вдарив його ножем.

Про інцидент повідомили у поліції Одеської області.

На ринку в селі Усатове 59-річний нетверезий правопорушник після конфлікту з 37-річним знайомим продавцем, у якого хотів тихцем прибрати до рук шмат м’яса, пішов з ринку, але невдовзі повернувся з ножем і вдарив ним потерпілого у спину. Того ушпиталили з проникаючим колото-різаним пораненням.

Зловмисник з місця події втік, але поліцейські, яких викликали очевидці, одразу встановили його особу і менш ніж за годину розшукали та затримали. Чоловік підтвердив причину конфлікту з торговцем і зізнався, що погарячкував, бо образився на нього за сварку.

Знаряддя злочину поліцейські вилучили зі смітника, на якому фігурант сподівався приховати його. Ніж скерували на експертизу.

За скоєне зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті та катуванні односельців.

Страшне та жорстоке відео побиття чоловіка за просте та логічне прохання перепаркуватися

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