В Одесі чоловік вдавав працівника СБУ, коли проходив ВЛК: чи вдався "трюк"

В Одесі чоловік вдавав з себе працівника СБУ, коли проходив військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Чоловік знайшов у Telegram «умільця», який виготовив для нього підробне посвідчення працівника Служби безпеки України. За підроблену «ксиву» він заплатив 5 тисяч гривень.

12 травня 2025 року фігурант узяв підроблений документ і пішов з ним проходити військово-лікарську комісію та оновлювати військово-облікові дані. Таким документом призовник хотів «налякати» ВЛК і переконати їх його не мобілізовувати. Чоловік хотів, щоб його внесли до спеціального обліку реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», на якому перебувають працівники СБУ.

Проте у той день ВЛК вже не приймала людей, тому чоловікові запропонували прийти наступного дня. Далі шахрайство виявили, а чоловіка затримали. Експерти СБУ виявили, що його «документ» не відповідає встановленим зразкам бланків посвідчень їхніх співробітників, що знаходяться в офіційному обігу.

Обвинувачений на суді провину у пред’явленому обвинуваченні визнав повністю. Чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням. Його зобов’язали періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Раніше у Харкові поліцейський забрав товариша з ВЛК, сказавши лікарям, що затримує його за шахрайство.