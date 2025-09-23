- Дата публікації
В Одесі чоловік відкрив вогонь по собаках: одна з безпритульних тварин померла
У прибережній зоні Одеси пролунали постріли: чоловік застрелив собаку.
В Одесі на прибережній Трасі здоров’я 66-річний місцевий житель застрелив безпритульного собаку.
Про це повідомила поліція Одеської області.
«Місцева жінка повідомила на спецлінію 102, що чула звуки пострілів, а невдовзі виявила неподалік тіло безпритульного собаки. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції», — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, чоловік здійснив постріли з пневматичної гвинтівки. Він пояснив свої дії тим, що намагався захиститися від зграї собак.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Санкція цієї статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.
Поліція продовжує розслідування обставин події.
Нагадаємо, на Київщині горе-власники стріляли в собаку, щоб він не втік з двору. Поліцейські Київщини встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною у Білоцерківському районі.
Раніше ми писали, що на Львівщині поліція проводить перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною. Правоохоронці виявили в Мережі відео, на якому двоє підлітків знущаються з кошеняти, жбурляючи його об стіну.