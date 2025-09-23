ТСН у соціальних мережах

121
1 хв

В Одесі чоловік відкрив вогонь по собаках: одна з безпритульних тварин померла

У прибережній зоні Одеси пролунали постріли: чоловік застрелив собаку.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Стрілянина

Стрілянина / © pixabay.com

В Одесі на прибережній Трасі здоров’я 66-річний місцевий житель застрелив безпритульного собаку.

Про це повідомила поліція Одеської області.

«Місцева жінка повідомила на спецлінію 102, що чула звуки пострілів, а невдовзі виявила неподалік тіло безпритульного собаки. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік здійснив постріли з пневматичної гвинтівки. Він пояснив свої дії тим, що намагався захиститися від зграї собак.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі. Санкція цієї статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція продовжує розслідування обставин події.

