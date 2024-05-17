В Одесі чоловік відмовився від мобілізації, бо "в тилу він корисніший": чим це закінчилось

В Одесі чоловік отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, бо мовляв, "у тилу він корисніший". За це його засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду міста Одеси.

За даними суду, у лютому 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. У січні 2024 року йому дали повістку, проте він категорично відмовився її отримувати та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що "відмовився прибути для проходження військової служби, оскільки вважає, що не пройшов військово-лікарську комісію та не отримав відповідний медичний висновок. Крім того, на його думку, він не здатний приймати участь у бойових діях, утім може бути корисним в тилу під час виконання завдань цивільного характеру".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, хто має право на відстрочку від мобілізації серед держслужбовців і силовиків.

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