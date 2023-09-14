В Одесі чоловік вивіз знайомого до лісу і розстріляв впритул: подробиці розправи

В Одесі чоловік, який вже раніше мав проблеми із законом, вивіз до Дальницького лісу і вбив свого знайомого. Попередньо, смерть чоловіка настала від отриманих трьох вогнепальних поранень голови та грудної клітки.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Тіло з трьома вогнепальними пораненнями виявив тракторист. Поліція вилучила з місця злочину гільзи, одяг жертви та інші предмети.

З'ясувалося, що загиблий — 50-річний житель Фонтанської громади. Дізнавшись коло його спілкування, вже наступного дня слідчі вийшли на вбивцю.

"Було встановлено, що до злочину причетний 50-річний житель Одеси. Чоловік заздалегідь продумав свої дії, придбав мобільний телефон, абонентський номер, вогнепальну зброю та бойові припаси до неї. Зателефонувавши знайомому, зловмисник виманив його з дому, запропонувавши зустрітись, і поїхав із ним до лісу. А там здійснив чотири постріли з пістолета невстановленого на даний час зразка в голову та груди потерпілого, три з яких потрапили у ціль", - розповіли у поліції.

Підозрюваного затримали вдома у його знайомої. У нього вилучили кілька набоїв, місце перебування пістолета встановлюється.

Раніше чоловік був судимий за вбивства, розбійний напад, викрадення людини, вимагання, інші злочини. Йому повідомили про підозру за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, якою передбачене покарання позбавленням волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті діти вбили власну матір.

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