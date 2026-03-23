В Одесі чоловік взяв у заручники бригаду "швидкої" і погрожував мобілізацією (відео)
Чоловік зачинив медиків у квартирі і вдавався до погроз. На місце події довелося викликати поліцію та психіатричну бригаду.
В Одесі виклик екстреної медичної допомоги завершився захопленням заручників. Чоловік зачинив медиків у квартирі, погрожуючи розправою та відправленням на фронт.
Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.
В Одесі зафіксували обурливий інцидент. Чоловік, який прикривався статусом «військового», спершу неодноразово погрожував диспетчерам служби 103, а згодом узяв у заручники бригаду екстреної медичної допомоги №26, яка приїхала на виклик до його матері.
«Зачинені двері. Погрози лікарю та фельдшеру. Погрози „самосудом“ і відправкою „на нуль“ та мобілізацією», — йдеться у дописі.
На місце події оперативно прибули правоохоронці, служба охорони та психіатрична бригада. Лише завдяки їхнім спільним діям вдалося запобігти можливим тяжким наслідкам.
«Ми публікуємо цю ситуацію, щоб показати, в яких умовах працюють медики щодня. Закон про посилення відповідальності за напади на медиків роками не приймається. І це породжує безкарність», — акцентували в Центрі екстреної медичної допомоги.
Там додали, що медичні працівники мають рятувати людей, а не опинятися в заручниках і вислуховувати погрози на свою адресу.
До слова, у Дніпрі 48-річний військовий, який перебував СЗЧ, взяв у заручники матір і погрожував підірвати боєприпас, щоб уникнути затримання поліцією. Після переговорів спецпризначенці КОРД затримали чоловіка. Потерпілу жінку з травмами госпіталізували.