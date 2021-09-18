В Одесі чоловік з ножем накинувся на перехожих: двоє людей потрапило до лікарні

В Одесі чоловік з ножем накинувся на перехожих: двоє людей потрапило до лікарні

Після скоєного злочину нападник змінив зовнішність — зокрема, поголив бороду.

У місті Одесі 27-річний місцевий мешканець влаштував різанину просто на вулиці. Він ударив ножем двох перехожих, які заступилися за продавчиню, з якою той сварився.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

Інцидент трапився на проспекті Добровольського, про нього в поліцію повідомили очевидці. Свідки стверджують, що потерпілі заступилися за працівницю магазину і зробили зауваження чоловікові, який з нею сварився. У відповідь чоловік вдарив перехожих ножем.

“32-річного одесита доставили до лікарні з травмою ліктя, а його 53-річного товариша госпіталізували з пораненням грудини. Наразі обидва знаходяться під наглядом лікарів”, - йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисника вдалося встановити та затримати, попри те, що він встиг змінити зачіску і поголити бороду. Ймовірне знаряддя злочину знайшли неподалік - ніж направлять на експертизу.

Дії затриманого кваліфікували за двома статтями: ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством нападнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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