В Одесі чоловік задушив дружину та вистрибнув з 5 поверху: яка причина (фото)

Фото з місця злочину в Одесі, де чоловік убив свою дружину

В Одесі рецидивіст на ґрунті ревнощів побив та задушив дружину. Під час затримання зловмисник намагався втекти через вікно п’ятого поверху, але вижив і опинився в лікарні під наглядом правоохоронців.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Трагічний інцидент стався в одній із квартир на вулиці Героїв Крут у Хаджибейському районі Одеси. У нічний час до поліції звернулася донька 50-річної мешканки, яка повідомила, що не може зв’язатися з матір’ю. Правоохоронці разом із рятувальниками прибули за вказаною адресою та, потрапивши до помешкання, знайшли у ванній кімнаті тіло жінки з явними слідами насильницької смерті.

Як встановило слідство, до загибелі одеситки причетний її 49-річний чоловік. Він був раніше неодноразово судимий за злочини майнового характеру. За попередніми даними, на ґрунті ревнощів чоловік побив і задушив жінку. Остаточну причину смерті визначать після проведення судово-медичної експертизи.

Під час прибуття поліцейських підозрюваний, намагаючись уникнути затримання, відключив світло у квартирі та забарикадувався в одній із кімнат, після чого вистрибнув із вікна.

Чоловіка все ж затримали і наразі він перебуває в медичному закладі під охороною поліції.

Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному вбивстві людини. За це фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Правоохоронці вилучили речові докази. Призначено судові експертизи. Встановлюються всі обставини злочину.

