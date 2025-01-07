В Одесі чоловік зарізав батька і ховався в гаражі: деталі від поліції

Між батьком та сином під час вживання алкоголю виникла сварка, яка призвела до трагічних наслідків.

Поліція затримала жителя Одеси, який вдрав ножем власного батька. Постраждалий стік кров’ю і помер, а його син намагався переховуватися у гаражі.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Напередодні працівники швидкої допомоги повідомили до поліції про інцидент за місцем мешкання чоловіків. Медиків для пораненого 63-річного одесита викликала його сусідка. "Швидка" доправила чоловіка до лікарні з колото-різаною раною стегна та пошкодженням стегнової артерії. Постраждалий невдовзі помер, попередньо, від крововтрати. Точну причину смерті встановлюватиме судово-медичний експерт.

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Поліцейські провели слідчо-розшукові заходи вдома у потерпілого і з’ясували, що поранив його 35-річний син. Після скоєного зловмисник сховався у гаражі, де його виявив службовий собака поліції.

Правоохоронці з’ясували, що між батьком та сином під час вживання алкоголю виник побутовий конфлікт.

"Під час сварки син завдав батькові удар ножем у стегно, потім попросив сусідку викликати "швидку", а сам сховався. Зловмисник намагався ввести нас в оману, повідомивши, що батько сам спричинив собі ушкодження, але під тиском неспростовних доказів, які ми зібрали, врешті зізнався у скоєному", – розповіла старша слідча відділення поліції №3 Одеського райуправління поліції №1 Людмила Руда.

На місці злочину слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертизу.

Зловмиснику повідомлено про підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Сумській області чоловік через ревнощі зарізав свою дружину, а потім наклав на себе руки.

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