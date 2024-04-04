В Одесі чоловік здавав росіянам координати ЗСУ: те, як його завербували, шокує

В Одесі до 15 років позбавлення волі засудили місцевого жителя, який здавав Росії координати ЗСУ. На суді він заявив, що "не винен, бо рятував колишню дружину та свою доньку".

Про це йдеться у вироку Малиновського райсуду міста Одеси.

У чому звинувачували жителя Одеси

За даними суду, чоловік у травні 2022 року погодився співпрацювати із Росією. Він передав окупантам дані про рух військової гусеничної техніки, обіцяв моніторити ситуацію на кордоні із фейковим "Придністорв'ям" та місця розташування дивізіонів із РСЗВ. На початку червня 2022 року російського агента затримали.

Також чоловіка звинувачували у зберіганні зброї, проте суд його виправдав.

Чоловік розповів, як його завербували

На суді житель Одеси провину заперечив. Він заявив, що на нього вийшли росіяни та почали погрожувати вбивством малолітньої доньки та ексдружини, які на той час мешкали у Молдові. Спочатку він нібито відмовлявся, проте згодом погодився працювати на РФ.

Підсудний заявив, що він тільки через це співпрацював з окупантами та нібито передавав їм вигадану інформацію. Чоловік стверджував, що перестав спілкуватись із росіянами після того, як донька та колишня переїхали до Польщі. Він наголошував, що не отримував він росіян грошей, проте і до правоохоронних органів в Україні не звертався.

Суд встановив, що чоловік добровільно погодився співпрацювати з окупантами

Суд проаналізував матеріали справи та встановив, що підозрюваний спілкувався з окупантом, який на той час перебував на окупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей. Дані про військову техніку чоловік передавав реальні, а не вигадані, оскільки у суду є документи про це.

Донька та колишня дружина підсудного могли вільно пересуватись та поїхати, якщо б їм погрожували. Навпаки підозрюваний сам виявляв ініціативу та був готовий допомагати окупанту.

Матеріали суду

"Тривале спілкування з березня 2022 року до 28.05.2022 року та до затримання обвинуваченого на думку суду не позбавляло останнього звернутися до правоохоронних органів. При цьому підсудний працював, вільно переміщувався по території Одеси та Одеської області, як він зазначає був задіянний на будівництві захисних споруд для ЗСУ, а отже мав достатньо часу та фізичної можливості у випадку реальних погроз вжити відповідних заходів", - йдеться у матеріалі суду.

Вирок суду

А тому суд визнав чоловіка винним у державній зраді за ч.2 ст. 111 КК України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві жінка чекала на окупантів, які розбомбили її будинок, бо "вона за Росію".

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