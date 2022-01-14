В Одесі чоловік здійняв скандал та розбив перегородку на касі супермаркету через маску (відео)

На місце інциденту викликали поліцію.
В Одесі покупець відмовився дотримуватися карантинних норм в супермаркеті і влаштував скандал.
Відео оприлюднив місцевий Телеграм-канал.
У повідомленні йдеться, що чоловіка попросили надіти маску, проте покупець розсердився, закотив істерику і розбив перегородку на касі.
На кадрах видно, як чоловік кричить на весь супермаркет і кидається на працівників і охорону. Касир вирішив зняти інцидент на телефон, але дебоширу це не сподобалося, і він розбив пластикову перегородку на касі.
Співробітники викликали поліцію, щоб заспокоїти хулігана.
У Мережі користувачі відреагували на подію:
- Ті маски вже справді дістали;
- А в чому касир винен? Він просто виконує свої обов'язки;
- Скільки ті маски ще будемо носити. Вже сил немає;
- Через таких людей ще довго будемо хворіти на коронавірус.
Раніше депутат Київради влаштував скандал у "Борисполі" через відмову одягнути захисну маску.
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