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В Одесі чоловік здійняв скандал та розбив перегородку на касі супермаркету через маску (відео)

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В Одесі чоловік здійняв скандал та розбив перегородку на касі супермаркету через маску (відео)

pixabay.com

На місце інциденту викликали поліцію. 

В Одесі покупець відмовився дотримуватися карантинних норм в супермаркеті і влаштував скандал.

Відео оприлюднив місцевий Телеграм-канал.

У повідомленні йдеться, що чоловіка попросили надіти маску, проте покупець розсердився, закотив істерику і розбив перегородку на касі.

На кадрах видно, як чоловік кричить на весь супермаркет і кидається на працівників і охорону. Касир вирішив зняти інцидент на телефон, але дебоширу це не сподобалося, і він розбив пластикову перегородку на касі. 

Співробітники викликали поліцію, щоб заспокоїти хулігана.

У Мережі користувачі відреагували на подію:

  • Ті маски вже справді дістали;
  • А в чому касир винен? Він просто виконує свої обов'язки;
  • Скільки ті маски ще будемо носити. Вже сил немає;
  • Через таких людей ще довго будемо хворіти на коронавірус.

Раніше депутат Київради влаштував скандал у "Борисполі" через відмову одягнути захисну маску.

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