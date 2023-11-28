В Одесі чоловік зґвалтував дружину, вивіз у поле і хотів спалити: жінка розповіла страшні подробиці

В Одесі до 8 років позбавлення волі засудили чоловіка, який викрав, зґвалтував і погрожував убити свою дружину. Таким чином чоловік хотів повернути собі жінку.

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду міста Одеси від 20 листопада 2023 року.

Підозрюваний провину заперечив

Чоловіка звинуватили у викраденні та зґвалтуванні своєї дружини. На суді підозрюваний провину заперечив і заявив, що в день злочину він приїхав до дружини, щоб запропонувати їй відновити стосунки.

Пара нібито за добровільної згоди зайнялася коханням, а травми у жінки були через те, що вона "випадково" вдарилася.

Потерпіла розповіла моторошні подробиці

На суді жінка розповіла, що чоловік стежив за нею та силою затягнув до свого автомобіля, обіцяючи відвезти її на роботу. Він заблокував двері та душив жінку, через що вона знепритомніла. Далі чоловік ударив жінку викруткою по стегну і у потерпілої почалася кровотеча. Після цього він продовжував бити потерпілу, наказав роздягнутися і зґвалтував. Кривдник на цьому не зупинився. Він не дозволив жінці одягнутися, а почав погрожувати тим, що підпалить її.

"Обвинувачений вивіз потерпілу в невідомому їй напрямку, дістав каністру з пальним і примусив вийти з автомобіля. Вона оголена вийшла і стала на коліна та прохала обвинуваченого припинити знущання й побиття, обіцяла повернутися до нього та продовжити спільне сімейне життя, благала його про допомогу, обіцяла, що все буде гарно. Обвинувачений дозволив потерпілій одягнутися, забравши собі її труси, і вони поїхали в напрямку до міста. Обвинувачений заборонив потерпілій їхати сидячи, щоб сторонні водії не побачили, в якому вона стані", - йдеться у свідченнях жінки.

Вирок суду

Після того, як жінка повернулася додому, вони викликала поліцію та швидку. На суді потерпіла додала, що чоловік регулярно вчиняв домашнє насильство, а тому вона переїхала від нього. Нападник не давав їй документів, щоб вона не змогла з ним розлучитися.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 152 КК України та засудив його до 8 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік проник до чужого будинку і зґвалтував вагітну жінку.

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