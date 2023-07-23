В Одесі чоловік зірвав прапор України та кинув його на землю: обурені люди відреагували (фото)

Поліція затримала неадеквата.
В Одесі стався конфлікт між нетверезим чоловіком та місцевими жителями. Хлопець зламав флагшток та зірвав прапор України, а коли йому зробити зауваження - почав неадекватно поводитись.
Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.
Інцидент стався у суботу, 22 липня, на вулиці Космонавта Комарова. Там п'яний чоловік зламав флагшток, зірвав прапор України та кинув державний стяг на землю. Це не сподобалось випадковим перехожим, а тому спалахнув конфлікт. Люди на місце події викликали поліцію.
"Громадянин на зауваження містян не реагував та поводив себе агресивно. Така поведінка обурила очевидців, тож вони викликали поліцію", - йдеться у повідомленні.
У діях чоловіка вбачались ознаки злочину за ст. 338 (Наруга над державними символами) ККУ, його затримали та передали слідчим.
Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російська терористична армія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Зруйновано Свято-Преображенський собор у центрі міста та пошкоджено багато будівель. На місці трагедії загинув чоловік, ще 22 особи отримали поранення.
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