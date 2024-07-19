В Одесі чоловіка госпіталізували з ТЦК із травмою голови: він помер у лікарні (відео)

Потерпілий отримав травми під час нападу епілепсії.
В Одесі у лікарні помер чоловік, якого напередодні, 18 липня, госпіталізували із Суворовського районного ТЦК з травмою голови.
Про це повідомило видання “Думська”.
Раніше в Мережі опублікували відео, на якому видно, як чоловіка з травмами голови приводять до тями чоловіки у військовій формі.
Непритомного чоловіка із шийним бандажем відвезла карета швидкої допомоги. У лікарні у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та епілепсію
В обласній поліції виданню повідомили, що правоохоронці кваліфікували подію за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство (з позначкою “нещасний випадок”).
У ТЦК наразі не коментували цей інцидент.
Нагадаємо, раніше в Одесі п’яний чоловік лаявся та показував непристойні жести військовослужбовцям ТЦК.
Читайте також: