В Одесі чоловіка госпіталізували з ТЦК із травмою голови: він помер у лікарні (відео)

Потерпілий отримав травми під час нападу епілепсії.

В Одесі у лікарні помер чоловік, якого напередодні, 18 липня, госпіталізували із Суворовського районного ТЦК з травмою голови.

Про це повідомило видання “Думська”.

Раніше в Мережі опублікували відео, на якому видно, як чоловіка з травмами голови приводять до тями чоловіки у військовій формі.

Інцидент стався на внутрішній території військкомату. Очевидці стерджували, що чоловік отримав травми під час нападу епілепсії.

Непритомного чоловіка із шийним бандажем відвезла карета швидкої допомоги. У лікарні у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та епілепсію

В обласній поліції виданню повідомили, що правоохоронці кваліфікували подію за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство (з позначкою “нещасний випадок”).

У ТЦК наразі не коментували цей інцидент.

На одному з пляжів Одеси встановили табличку-попередження про роботу ТЦК

Нагадаємо, раніше в Одесі п’яний чоловік лаявся та показував непристойні жести військовослужбовцям ТЦК.

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