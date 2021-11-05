В Одесі чоловіка судитимуть за зґвалтування дівчинки та підлітка: як він їх залякував та де знущався

В Одесі чоловіка судитимуть за зґвалтування дівчинки та підлітка: як він їх залякував та де знущався

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

В Одесі судитимуть 28-річного чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні двох дітей.

Про це повідомили у прокуратурі Одеської області.

Слідством встановлено, що від 2019 року по квітень 2021 року зловмисник систематично та у різних місцях ґвалтував свою 10-річну падчерку.

Чоловік казав дівчині, що дорослим не потрібно розповідати про так звані "ігри", мотивуючи це тим, що це їх з ним таємниця, про яку ніхто не повинен знати, особливо мати.

Крім того, на початку літа 2020 року, будучи напідпитку, зловмисник вчинив сексуальне насилля над своїм 14-річним пасинком, поки хлопець спав.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше у Києві було взято під варту чоловіка, який п'ять років розбещував та ґвалтував доньку співмешканки.

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