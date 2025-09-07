- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
В Одесі чоловіки у цивільному "запакували" хлопця у бус (відео)
В Одесі чоловіки у цивільному ганялися і затримали до буса хлопця. Чи були це представники ТЦК, наразі невідомо.
У Мережі з’явилося відео з Одеси, де 5 чоловіків у цивільному і один у військовий формі переслідують хлопця, що тікає.
Ролик поширили місцеві Телеграм-канали.
На кадрах видно, як хлопець з рюкзаком тікає від п’ятьох чоловіків у цивільному і шостого — у військовій формі. Втікачеві майже вдалося відірватися від переслідувачів, але він спіткнувся і впав. Його відразу наздогнали і затягли до білого буса з цивільними номерами.
«Як видно з відео, ТЦК в Одесі навчилися обходити зобов’язання щодо носіння бодикамер і тепер пакують „по цивілці“, — йдеться в опублікованому до відео пості.
Чи були це представники ТЦК, наразі невідомо. Одеський обласний ТЦК та СП інцидент не коментує.
Раніше командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський розповів, що у Києві просто піти додому з ТЦК для військовозобов’язаного коштує $30 000.