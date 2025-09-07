Скриншот з відео інциденту

Реклама

У Мережі з’явилося відео з Одеси, де 5 чоловіків у цивільному і один у військовий формі переслідують хлопця, що тікає.

Ролик поширили місцеві Телеграм-канали.

На кадрах видно, як хлопець з рюкзаком тікає від п’ятьох чоловіків у цивільному і шостого — у військовій формі. Втікачеві майже вдалося відірватися від переслідувачів, але він спіткнувся і впав. Його відразу наздогнали і затягли до білого буса з цивільними номерами.

Реклама

«Як видно з відео, ТЦК в Одесі навчилися обходити зобов’язання щодо носіння бодикамер і тепер пакують „по цивілці“, — йдеться в опублікованому до відео пості.

Чи були це представники ТЦК, наразі невідомо. Одеський обласний ТЦК та СП інцидент не коментує.

Дата публікації 22:59, 07.09.25 Кількість переглядів 12 В Одесі чоловіки у цивільному «запакували» хлопця у бус (відео)

Раніше командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський розповів, що у Києві просто піти додому з ТЦК для військовозобов’язаного коштує $30 000.