В Одесі дефіцит водіїв автобусів через мобілізацію – у міськраді пропонують навчати жінок

В Одесі через мобілізацію не вистачає водіїв на міські автобуси.

В Одесі виник дефіцит водіїв міських автобусів через мобілізацію – чоловіків не вистачає для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. Так, з необхідних 18 є лише сім. Німецьке місто Регенсбург передало Одесі десять пасажирських низькопідлогових автобусів.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов під час тестування нового трамвая, пише "Суспільне".

Як зазначив мер, міська рада готова шукати та навчати для цього жінок.

За словами Труханова, Одеса має десять автобусів від німецьких партнерів, також місто веде перемовини із Стамбулом про передавання подібного транспорту. Але є проблема з водіями через мобілізацію.

"У нас є водії, але не в тій кількості, яка необхідна. Ми домовились з нашими партнерами, якщо будуть жінки, які хотіли навчитись і бути водіями на такому транспорті, тому що зараз чоловіків мало – хто призвався і пішов боронити нашу державу", - пояснив Труханов.

Мер Одеси додав, що розглядають на посаду водіїв жінок, допомогу з навчанням пропонують також партнери з Регенсбурга і Берліна.

"У нас є школи де навчають, але нам пішли на зустріч і Регенсбург, і Берлін пропонують навчати водіїв. Якщо ми запускаємо маршрут, маємо бути певні, що він працюватиме. А якщо хтось захворів і автобус не вийшов і люди не потрапили на роботу, це буде ще гірше, ніж не запустити його", – зазначив міський голова.

Нагадаємо, раніше ми писали, які скандальні норми можуть "викинути" із законопроєкту про мобілізацію.

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