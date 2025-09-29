В Одесі — дефіцит чоловіків: місцева жителька бідкається, що зустріти партнера дедалі важче

Одеситка скарржиться на нестачу чоловіків

Мешканка Одеси поскаржилася у Мережі, що в її місті немає чоловіків. Мовляв, коли жінка 30-35 років хоче познайомитися зі свідомим чоловіком для створення сім’ї, у неї «немає варіантів».

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці у Мережі.

Одеситка поскаржилася, що в місті не залишилося чоловіків

«Хочеться запитати дівчаток з різних міст України. Я ось з Одеси. Чи у всіх така ситуація у місті, що чоловіків просто немає. Їх немає у ресторанах, їх немає у кафе, на якихось заходах. Їх просто нема», — сказала вона.

Дівчина розповіла, що була у нічному клубі «Ібіца» влітку, і там були лише «турки та малолітки».

«Були якісь там слов’яни, дорослі українці, але вони були одружені. Тобто жінкам, яким за 30-35 познайомляться, у принципі, варіанта немає», — вважає вона.

Якщо дівчина знайшла партнера у 20 років, додає мешканка Одеси, то їй буцімто пощастило. Але ж є жінки, які працювали, ставили себе на ноги і не мали мети швидко «вискочити заміж».

«Тепер хочеться у свідомому віці познайомитися з якимось дорослим, свідомим чоловіком. А їх нема. Вони просто по ходу всі або на війні, або ховаються», — завершила жителька міста Одеса.

Нагадаємо, в Україні дозволили виїзд за кордон чоловікам 18-22 років. Рішення викликало хвилю суперечок. Зокрема, низка українських компаній вже відчуває відтік кадрів.

Від 28 серпня до 28 вересня на кордоні зареєстрували майже 53 тис. перевірок українців віком 18-22 роки, повідомили польські прикордонники. У ДПСУ зазначають, що такої статистики не ведуть.

Демографи кажуть, що частка молодих чоловіків становить 2-3% від 13 млн людей економічно активного населення.

«Навіть у разі їхнього масового виїзду відчутного удару по економіці не буде. Ризик для економіки переважно в тому, що частина некваліфікованих або малокваліфікованих молодих працівників може скористатися можливістю виїхати й працювати за кордоном», — каже директор ЦЕС Гліб Вишлінський.