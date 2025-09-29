- Дата публікації
В Одесі — дефіцит чоловіків: місцева жителька бідкається, що зустріти партнера дедалі важче
Одеситка стверджує, що у місті не зустріти дорослих чоловіків. Вона поцікавилася у дівчат з інших регіонів, чи у всіх така сама ситуація. «Усі вони (чоловіки — ред.) або на війні, або ховаються», — припустила вона.
Мешканка Одеси поскаржилася у Мережі, що в її місті немає чоловіків. Мовляв, коли жінка 30-35 років хоче познайомитися зі свідомим чоловіком для створення сім’ї, у неї «немає варіантів».
Про це дівчина розповіла на своїй сторінці у Мережі.
«Хочеться запитати дівчаток з різних міст України. Я ось з Одеси. Чи у всіх така ситуація у місті, що чоловіків просто немає. Їх немає у ресторанах, їх немає у кафе, на якихось заходах. Їх просто нема», — сказала вона.
Дівчина розповіла, що була у нічному клубі «Ібіца» влітку, і там були лише «турки та малолітки».
«Були якісь там слов’яни, дорослі українці, але вони були одружені. Тобто жінкам, яким за 30-35 познайомляться, у принципі, варіанта немає», — вважає вона.
Якщо дівчина знайшла партнера у 20 років, додає мешканка Одеси, то їй буцімто пощастило. Але ж є жінки, які працювали, ставили себе на ноги і не мали мети швидко «вискочити заміж».
«Тепер хочеться у свідомому віці познайомитися з якимось дорослим, свідомим чоловіком. А їх нема. Вони просто по ходу всі або на війні, або ховаються», — завершила жителька міста Одеса.
Нагадаємо, в Україні дозволили виїзд за кордон чоловікам 18-22 років. Рішення викликало хвилю суперечок. Зокрема, низка українських компаній вже відчуває відтік кадрів.
Від 28 серпня до 28 вересня на кордоні зареєстрували майже 53 тис. перевірок українців віком 18-22 роки, повідомили польські прикордонники. У ДПСУ зазначають, що такої статистики не ведуть.
Демографи кажуть, що частка молодих чоловіків становить 2-3% від 13 млн людей економічно активного населення.
«Навіть у разі їхнього масового виїзду відчутного удару по економіці не буде. Ризик для економіки переважно в тому, що частина некваліфікованих або малокваліфікованих молодих працівників може скористатися можливістю виїхати й працювати за кордоном», — каже директор ЦЕС Гліб Вишлінський.