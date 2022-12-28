В Одесі зносять пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ: пояснення міськради

У міській раді кажуть, що пора звільнятись від російських міфів.
В Одесі почали демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ. Його перенесуть до музею.
Про це повідомив віцемер Одеси Олег Бриндак
28 грудня в місті розпочався процес демонтажу та перенесення пам’ятника "Засновникам Одеси".
"Таким чином ми не лише виконуємо рішення сесії, але й розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення від всіх радянських міфів", – сказав Бриндак.
Віцемер Одеси наголосив, що Катерину та чотирьох її фаворитів перенесуть до місцевого художнього музею.
Нагадаємо, 28 грудня одеські ЗМІ повідомили, що в Одесі пам'ятник Катерині ІІ почали діставати із загородження.
Вимога демонтувати монумент російській імператриці
Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Одесі заговорили про демонтаж монументу російській цариці. Активісти влаштували акції протесту з вимогою прибрати Катерину ІІ з українського міста.
У листопаді пам'ятник Катерині ІІ обгородили загородженням, а на скульптуру натягнули чорний пакет.
30 листопада, міська рада Одеси проголосувала за демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси" – імператриці Катерині ІІ та полководцю Олександру Суворову.
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