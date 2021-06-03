В Одесі дерево знесло світлофор: з'явилося фото

Не дивлячись на те, що стовп майже зовсім зніс світлофор, він продовжує працювати.

В Одесі сьогодні, 3 червня, був сильній вітер. Дерево впало просто на світлофор і частину дороги.

Про це пишуть у соцмережах.

Інцидент стався на перехресті Фонтанської дороги та Костанді. Від удару світлофор майже впав.

7 канал

За словами свідків, утворився невеличкий затор. Попередньо, причина - сильний вітер.

Нагадаємо, у Дніпрі після негоди одразу кілька дерев з корінням впали на дитячий майданчик у парку Глоба. Вони потрощили лавки та павільйони.

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