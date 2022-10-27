В Одесі діти намагались розбудити батьків, які померли від передозування наркотиками: моторошні деталі

В Одесі батьки померли від передозування наркотиками. Поліція наразі проводить розслідування.
В Одеському районі сталась страшна смерть цивільного подружжя. Слідство ще триває, проте попередньо встановлено, що вони померли від передозування наркотиками.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
До поліція звернулась родичка загиблих. Вона сповістила, що двоє її маленьких племінників не можуть добудитися вдома батьків, і просила перевірити.
"Виїхавши за вказаною адресою, правоохоронці виявили 23-річну жінку та її 21-річного співмешканця без ознак життя. Зовнішніх ознак насильницької смерті на тілах не було. На місці події криміналісти виявили згортки з речовиною, схожою на наркотичну. Її направили на експертизу. Попередньо встановлено, що цивільне подружжя померло внаслідок передозування наркотиками", - повідомили у Одеському районному управлінні поліції №2.
Нагадаємо, у Львові поліцейські затримали наркокур’єра, який розповсюджував наркотики та психотропи по всій Україні. Загальна вартість вилучених у нього наркотичних засобів та психотропних речовин, за цінами "чорного" ринку, становить понад 1,5 мільйона гривень.
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