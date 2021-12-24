В Одесі діти в пакеті знайшли труп новонародженої дівчинки: у поліції розповіли подробиці та показали фото

Остаточну причину смерті дитини встановить експертиза.
В Одесі на вул. Сортувальній у закинутій будівлі 24 грудня двоє підлітків знайшли труп новонародженої дівчинки. На місце події викликали поліцію.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
У поліції повідомили, що тіло дитини було в пластиковому пакеті. Його у закинутій будівлі знайшли двоє підлітків, які і викликали поліцію. Правоохоронці встановили, що покійна - це новонароджена дівчинка. Поліція розшукує батьків дитини та встановлює, які тіло опинилось на вулиці.
У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.117 (вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України з приміткою "умисне вбивство". Остаточну причину смерті дитини встановить експертиза.
Нагадаємо:
- Неподалік станції "Одеса-Сортувальна" знайшли тіло немовляти.
Читайте також:
- "Просив її не здаватись, бо сили покидали": онколог, який витягнув школярку з-під криги, розповів про порятунок
- На капоті залишив квіти: у Києві чоловік намагався підпалити машину обранця своєї колишньої
- У Києві різко зміниться погода: прогноз на вихідні, 25-27 грудня