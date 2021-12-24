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В Одесі діти в пакеті знайшли труп новонародженої дівчинки: у поліції розповіли подробиці та показали фото

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В Одесі діти в пакеті знайшли труп новонародженої дівчинки: у поліції розповіли подробиці та показали фото

Поліція Одеської області

Остаточну причину смерті дитини встановить експертиза. 

В Одесі на вул. Сортувальній у закинутій будівлі 24 грудня двоє підлітків знайшли труп новонародженої дівчинки. На місце події викликали поліцію. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області. 

У поліції повідомили, що тіло дитини було в пластиковому пакеті. Його у закинутій будівлі знайшли двоє підлітків, які і викликали поліцію. Правоохоронці встановили, що покійна - це новонароджена дівчинка. Поліція розшукує батьків дитини та встановлює, які тіло опинилось на вулиці. 

© Поліція Одеської області
Поліція Одеської області

У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.117 (вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України з приміткою "умисне вбивство". Остаточну причину смерті дитини встановить експертиза. 

© Поліція Одеської області
Поліція Одеської області

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