В Одесі дитину збили на пішоході: у соцмережах в ДТП звинувачують бізнесмена

10-річну постраждалу госпіталізували до лікарні.
В Одесі на перехресті Середньофонтанської та Семінарської сталася ДТП. Водій збив дитину, яка переходила дорогу пішохідним переходом.
Про це повідомили в патрульній поліції.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Range Rover на регульованому перехресті, виконуючи поворот ліворуч с вулиці Середньофонтанської, збив дівчину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
10-річна дівчина доправлена до лікарні. На місці події працює слідчий. У соцмережах пишуть, що водій - відомий бізнесмен міста, який має готель.
Нагадаємо, в Одесі сталася аварія на вулиці Лиманна. Автомобіль збив 7-річну дівчинку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.