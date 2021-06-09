В Одесі дівчина-підліток вдерлася до будинку жінки і пограбувала її, погрожуючи ножицями та лопатою

Підозрюваною виявилася дівчинка з багатодітної родини.

В Одесі 17-річна дівчина вчинила розбій. Через вікно вона проникла до чужого помешкання, побила господиню, пригрозила лопатою та ножицями, щоб не чинила опір, та забрала у неї комп’ютер, старенький мобільний телефон. Зачинивши жінку в будинку, зловмисниця втекла.

Про це повідомили в ГУНП.

Подія сталася вчора, 8 червня, близько 11:00. До поліції звернувся син 79-річної потерпілої, який в момент скоєння злочину був на роботі. Маючи детальний опис правопорушниці, правоохоронці за годину встановили її особу та місце перебування. Нею виявилася місцева дівчина з багатодітної сім’ї, яка раніше потрапляла в поле зору поліцейських через крадіжки. У неї вилучили викрадений телефон та ключі від оселі потерпілої, комп’ютер же вона встигла здати в ломбард.

Дії дівчинки слідчі кваліфікували як розбій, поєднаний з проникненням у житло, Наразі фігурантка поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Триває слідство.

Нагадаємо, в Одесі вночі на вулиці Грецькій 17-річний хлопець підбіг до жінки і вирвав у неї з рук сумку з грошима, телефоном та іншим майном.

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