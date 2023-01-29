В Одесі діють екстрені відключення світла: не будуть працювати трамваї і тролейбуси

У неділю, 29 січня, в Одесі та області будуть діяти екстрені відключення світла. Саме через проблеми з електроенергією в обласному центрі не будуть курсувати трамваї і автобуси.

Про це повідомили на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

В регіоні знову не діють графіки погодинних відключень після останньої ракетної атаки ворога.

"Після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області 29 січня продовжать діяти екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.

В Одесі не працюватиме електротранспорт через ліміти, яких не вистачає для його роботи, повідомили в КП "Одесміськелектротранс".

"На превеликий жаль, на цих вихідних ми з вами не зустрінемось- виділених лімітів не вистачає, щоб ми вийшли на лінію. Тож нестерпно чекаємо на зустріч!", - йдеться в повідомленні.

До слова, електротранспорт повернувся в депо ще 26 січня - того дня місті вимкнули електрику ще до того, як окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі.

Ракетний удар по Одещині 26 січня

Росіяни завдали ударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області. Після цього сталися значні проблеми з електропостачанням.

Через руйнування в регіоні запровадили екстрені відключення світла. Вже наступного дня на маршрути не вийшли трамваї та тролейбуси.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що через останню ворожу атаку мешканців області можуть очікувати більш тривалі відключення світла, ніж це було раніше. Адже виникло багато пошкоджень інфраструктури.

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