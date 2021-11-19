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В Одесі до другої річниці COVID-19 на величезну скульптуру одягли захисну маску

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В Одесі до другої річниці COVID-19 на величезну скульптуру одягли захисну маску

pixabay.com

Маску розміром чотири на півтора метри розробили за індивідуальним проектом.

На десяти метрову скульптуру на Одещині вдягли велетенську захисну маску. Акцію влаштували до другої річниці появи COVID-19, аби нагадати про важливість заходів інфекційної безпеки.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 листопада.

15 тонна фігура робота стоїть на в'їзді до морського порту. Його здалеку видно всім, хто їде трасою. Туристи приїздять до нього спеціально, аби зробити видовищні фото.

Маску розміром чотири на півтора метри розробили за індивідуальним проектом. Виготовили з шкірозамінника й натягнули на сітчастий каркас для міцності. Портовики кажуть: хотіли нагадати всім про важливість дотримання маскового режиму та інших заходів безпеки, аби подолати пандемію.

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