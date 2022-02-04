В Одесі дочка загиблої пенсіонерки 4 роки судилася з водієм маршрутки: чим все закінчилося

В Одесі дочка загиблої пенсіонерки 4 роки судилася з водієм маршрутки: чим все закінчилося

Водій не помітив пішохода через вивіску з номером транспорту.

В Одесі водій 220 маршрутки заплатить велику суму за смертельну ДТП, що трапилася біля “Привозу”. Чоловік збив на смерть пенсіонерку.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Смертельна аварія сталася у липні 2017 року. Виїжджаючи до Новощепного ряду, водій 220 маршрутки ненадовго зупинився на жвавому перехресті. Цю зупинку неправильно зрозуміла пенсіонерка, яка переходила дорогу, і потрапила під колеса автобуса.

Водій не помітив пішохода через вивіску з номером транспорту, хоча до обов'язків водія входило виправити проблему.

Після аварії жінка отримала травми, від яких померла на місці.

Дочка загиблої довела у суді, що її емоційний стан погіршився після смерті матері, та попросила компенсацію у 500 тисяч гривень.

Судовий процес тривав понад 4 роки. Водія визнали винним за ч. 2 ст. 286 і засудили до 2 років умовно. Крім того, чоловік не має права сідати за кермо впродовж 2 років. До того ж, він заплатить за 4 експертизи. Загальна вартість експертиз – майже 23 тисячі гривень.

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Раніше стало відомо, що в Одесі водій маршрутки, яка потрапила у ДТП, сплатить травмованій пасажирці 200 тисяч гривень. Постраждала вимагала від водія півтора мільйона гривень відшкодування моральних збитків.

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